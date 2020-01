Movimento 5 Stelle in calo e Fratelli d’Italia in recupero. Leggeri scostamenti, sia in positivo che in negativo, per gli altri principali partiti. Sono questi gli strascichi delle recenti elezioni regionali in Emilia-Romagna e in Calabria (I RISULTATI DEFINITIVI), secondo quanto rilevato dalla Supermedia elaborata da YouTrend per Agi. È probabile, secondo i dati contenuti nei sondaggi presi in esame, che la percezione dello stato di salute delle diverse formazioni politiche sia cambiata dopo le urne e che di conseguenza stiano mutando anche gli orientamenti di voto degli italiani.

M5s al 15% (-0,7%)

Secondo le cifre della Supermedia, la Lega rimane il primo partito con il 30,7% (-0,1% rispetto alla precedente rilevazione del 16 gennaio), segue il Partito Democratico al 19,5% (+0,2%) e, terzo, il M5S, che perde lo 0,7% e si attesta a quota 15%. In risalita, invece, FdI (11,3%, +0,6%), sostanzialmente stabile Forza Italia al 6,5% (-0,1%) e Italia Viva 4,4% (come 15 giorni fa). In coda La Sinistra al 2,8% (+0,3%), Azione di Carlo Calenda al 2,3% (in parità), +Europa al 2,3% (+0,4%) e i Verdi al 2,1% (+0,3%).

Gli equilibri in Parlamento

Nel suo complesso, la maggioranza di governo è al 41,7% (-0,2%), mentre l’opposizione di centrodestra si attesta al 49,5% (+0,4%). Considerando le coalizione e i partiti così come si erano presentati alle ultime elezioni politiche del marzo 2018, oltre al M5s che correva da solo, il centrodestra è dato oggi al 49,5% (+0,4%), il centrosinistra al 28,4% (+0,5%) e Liberi e Uguali al 2,3% (+0,3%).