La Calabria va al centrodestra. Netta la supremazia di Jole Santelli che raccoglie oltre il 55% dei voti staccando di parecchio il candidato del centrosinistra Pippo Callipo fermo al 30% dei consensi (tutti i dati - le mappe). Molto arretrato Francesco Aiello del Movimento 5 Stelle che non riesce a raggiungere l’8% dei voti lasciando così il suo partito fuori dal Consiglio regionale.

La prima donna al comando

Felice Jole Santelli che nella notte a caldo ha commentato la vittoria: “E’ un grandissimo risultato che porterà al riscatto del Sud” . Un trionfo speciale per lei, candidata di Forza Italia e sostenuta da Berlusconi e Tajani, perché la porterà ad essere la prima donna alla guida della regione Calabria e la prima presidentessa di una regione dell'Italia Meridionale. "Si apre una fase nuova" ha commentato il Cavaliere. "Se la parola democrazia ha un senso, dovrà cambiare il governo restituendo la parola agli italiani il prima possibile" Un successo a metà invece per il partito di Matteo Salvini che solo 8 mesi fa alle Europee si attestava con oltre il 22% dei voti. Il leader del carroccio si è detto comunque soddisfatto " In Calabria la Lega non si era mai presentata alle regionali, ora per la prima volta con il nostro simbolo sulla scheda e siamo testa a testa a essere il primo partito del centrodestra." Sempre al fianco di Forza Italia la Santelli, di professione avvovato, si è trovata quasi a sorpresa alla guida della regione. La sua candidatura infatti è arrivata solo nei ultimi giorni possibili per presentare le liste. Ha infatti vinto solo all'ultimo un braccio di ferro con la Lega che voleva presentare il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto. Con il successo della Santelli salgono a 13 le regioni del centrodestra, sette invece quelle del centrosinistra.

Una guida trasparente

Dopo la lunga notte elettorale Jole Santelli ha voluto ringraziare tutti gli elettori che hanno riposto fiducia in lei e nel centrodestra, promettendo loro la massima trasparenza. "Nella mia stanza alla Cittadella, sede degli uffici regionali, e nella mia auto installero' una telecamera e un sistema di videoregistrazione. Chi parlerà con me - ha aggiunto - dovrà sapere che verrà registrato".