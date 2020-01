Via libera della Cassazione al referendum sulla legge costituzionale relativa alla "riduzione del numero dei parlamentari" (COSA PREVEDE – COME CAMBIANO CAMERA E SENATO). L'ufficio centrale per i referendum della Suprema Corte ha sancito che la richiesta di referendum, sottoscritta da 71 senatori, "è conforme all'articolo 138 della Costituzione" e ha accertato la "legittimità del quesito" referendario proposto.



Nelle scorse settimane era stato raggiunto e superato il numero minimo di firme che serviva per chiedere il referendum sul taglio dei parlamentari, contenuto nella riforma costituzionale approvata lo scorso ottobre. Se non ci saranno problemi, si avvierà l’iter del referendum che confermerà o bloccherà la riforma. Taglio parlamentari, cosa prevede la legge