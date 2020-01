Tensione in Giunta al Senato sul caso Gregoretti. I 10 senatori di M5s, Pd, Leu e gruppo Misto hanno lasciato, per protesta, la riunione della Giunta delle immunità del Senato dopo che è stata respinta la richiesta del M5s di avere ulteriori documenti sulla salute dei 131 migranti bloccati l'estate scorsa per 4 giorni sulla nave della Guardia costiera. Contestano inoltre la decisione di convocare oggi 14 gennaio l'ufficio di presidenza per decidere l'eventuale rinvio del voto a dopo le Regionali del 26 gennaio, nonostante l'assenza annunciata del capogruppo di Leu Pietro Grasso. Sono così sempre più in bilico i tempi del verdetto sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini: verdetto richiesto dal tribunale dei ministri di Catania e previsto, al momento, entro il 20 gennaio. A metà febbraio, quello definitivo dell'Aula.

Salvini: processo politico, io orgoglioso

Sul voto nella giunta per le autorizzazioni al Senato per il caso Gregoretti non si è fatta attendere la reazione di Matteo Salvini."Se mi manderanno a processo sarà un processo politico ma penso che dovranno trovare un Tribunale molto grande perchè immagino che alcuni milioni di italiani vorranno farmi compagnia e li inviterò uno per uno perchè controllare i confini e l'onore di un Paese sono un dovere di un politico. Ricordo - ha detto il leader della Lega - che sarei imputato per sequestro di persona aggravato e continuato, che prevede fino a 15 anni di carcere, per aver bloccato per quattro giorni lo sbarco di 131 migranti in attesa che cinque Paesi europei e la Conferenza episcopale italiana accettassero di accoglierli. Questo è un crimine per cui rischio quindici anni di carcere, ed è un gesto di cui vado orgoglioso. Ricordo che abbiamo diminuito gli sbarchi e meno sbarchi significa meno morti e meno sofferenza".

Lo scontro con Conte

Ad accendere i toni anche le parole del premier sulla vicenda del ritardato sbarco. In un'intervista del 13 gennaio al Corriere della sera, Conte chiarisce: "Tutta la fase decisionale è stata gestita dall'allora ministro dell'Interno, che l'ha anche rivendicata". Durissima la replica di Salvini: "A me la gente che perde l'onore e sacrifica la sua dignità per salvare la poltrona, fa un'immensa tristezza", urla da un comizio nell'Emilia che sta girando da giorni.