La politica italiana si divide sull’esito delle elezioni nel Regno Unito, che hanno visto trionfare i Conservatori di Boris Johnson (DIRETTA – I RISULTATI – FOTO). Dal leader di Italia viva Matteo Renzi all’ex vicepremier Matteo Salvini le reazioni sono opposte. Renzi, tra i primi a commentare, con un tweet va all’attacco del Labour guidato da Jeremy Corbyn: "La sinistra radicale, quella estremista è la migliore alleata della destra. E alla fine la Brexit sarà colpa anche di questo Labour". Salvini esulta per l’esito del voto: “Go Boris Go! Sinistra sconfitta anche in Gran Bretagna!", scrive il leader leghista su Twitter. Critiche al Labour arrivano anche dal Pd con il segretario Nicola Zingaretti che parla di "fragile proposta della sinistra" britannica. "È mia ferma convinzione che i cittadini abbiano sempre ragione. L'amicizia tra Italia e Regno Unito è e rimarrà solida. Congratulazioni a Boris Johnson ed i migliori auguri per il suo lavoro". È invece il tweet, in inglese, del ministro degli Ester e leader del M5s Luigi Di Maio

Conte: “Ci vedremo presto con l’amico Boris Johnson”

Sulle elezioni britanniche interviene anche il premier Giuseppe Conte, che da Bruxelles, dove si trova per il Consiglio europeo, afferma: "Ho fatto già le congratulazioni all'amico Boris Johnson, siamo rimasti che lui verrà a Roma e io a Londra, confido che potremo incrementare le relazioni commerciali e culturali tra i due Paesi".

Zingaretti: "In Uk fragile proposta della sinistra"

Per Zingaretti "l'Italia dovrà incalzare l'Europa, specie dopo la vittoria dei Conservatori in Gran Bretagna, resa possibile, anche dalla fragilità della proposta della sinistra messe in campo". Sulla stessa linea il commissario europeo Paolo Gentiloni: "Vince Johnson cavalcando l'onda di Brexit. Perde l'illusione di una sinistra nostalgica. Speranza e fiducia nell'Unione europea. Oggi più che mai".

Meloni: “Congratulazioni a Johnson, la coerenza paga”

La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni si congratula con Boris Johnson "per la grande vittoria”, come scrive su Twitter. “Ancora una volta la coerenza paga, ora la volontà del popolo britannico sarà finalmente rispettata. A noi il compito di difendere gli interessi italiani in un nuovo rapporto di cooperazione con il Regno Unito”, conclude Meloni.

