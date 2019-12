Ex Ilva, Salvini a Sky Tg24: "Clamoroso disastro potenziale". Diretta

La vicenda ArcelorMittal "è un potenziale clamoroso disastro. Togliendo lo scudo penale il governo ha dato la scusa a Mittal”. A dirlo è il leader della Lega, Matteo Salvini, a Sky Tg24 Start, commentando la decisione dell'azienda che ha annunciato un piano industriale che prevede 4.700 esuberi entro il 2023. Per quanto riguarda il Mes (COS’È), per il leader del Carroccio il rinvio al 2020 è “un escamotage”. “È la Bce a dover tutelare i risparmi”, aggiunge.

"Lega in piazza contro il Mes"

"Ma sono pericolosi sovversivi anche i banchieri? Noi sabato e domenica saremo in piazza prima di tutto per spiegare e poi per chiedere agli italiani di darci il mandato per andare in parlamento a dire 'Fermi tutti’”, replica Salvini alle critiche contro di lui del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri sul Mes. "Rinvio? Ricordo che il 2020 inizia a gennaio e finisce a dicembre, chissà magari entra in vigore dopo le elezioni in Emilia Romagna...Cambiamenti? maddai cambieranno qualche avverbio, qualche aggettivo al massimo...".

"Conte ha ossessione per me, è nervoso"

Conte ha “un’ossessione personale per me”, è “nervoso, è preoccupato”, attacca Salvini. "Deve dare spiegazioni, è premier in fuga", ribadisce. “Ieri sono stati bocciati alcuni emendamenti della Lega in tema di sicurezza - sottolinea ancora il leader leghista - è un dispetto a italiani”.