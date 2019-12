Sul Mes "è stato definito un accordo di principio che dovrà essere finalizzato in linea con le procedure nazionali". A dirlo, al termine dell'Eurogruppo di mercoledì, è il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. "Sono fiducioso che su questa base sia possibile raggiungere un consenso nella maggioranza perché complessivamente è una situazione migliore di quella di partenza", ha aggiunto il ministro che ha poi definito "demagogia priva di fondamento la campagna di Salvini e della destra". Le dichiarazioni di Gualtieri sono arrivate dopo quelle del presidente dell'Eurogruppo, Mario Centeno, che sulla riforma del meccanismo salva-Stati (COS’È) aveva spiegato: "Non vediamo ragione per cambiare il testo".

Le trattative sul Mes

Per Gualtieri, sono tre gli obiettivi raggiunti: "La possibilità di una subaggregazione dei titoli" (nell'ambito delle clausole Cacs, ndr), le ipotesi di "condizionalità sul backstop" e "l'eliminazione dalla roadmap a riferimenti al trattamento prudenziale dei titoli sovrani". Il ministro ha anche fatto sapere che durante la stesura delle conclusioni, l'Italia ha bloccato il negoziato per qualche tempo. "Abbiamo impedito di concludere finché tutti i punti che ritenevamo essenziali fossero stati definiti". In particolare, sulle clausole di azione collettiva "ho detto con chiarezza che non avrei acconsentito di chiudere finché non si sarebbero esplicitate le condizioni" che poneva l'Italia, e "c'è stato un negoziato intenso".

Lo scontro politico

Sui tempi per la firma del nuovo Trattato, come ha spiegato mercoledì Centeno, occorrerà aspettare l'inizio del 2020. Intanto, il premier Giuseppe Conte ha affermato di non vedere rischi: “Quando sarà firmato, decideranno i responsabili politici dei singoli Paesi”. Ma Salvini è tornato all’attacco: “Il pacchetto aperto sul Mes è l'ennesima bugia di Conte”.