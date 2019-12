Dl fisco, il Governo pone la fiducia

Il governo pone la questione di fiducia sul decreto fiscale. Lo ha annunciato in Aula alla Camera il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Inca. Il voto finale è previsto per venerdì.

Via libera alla nuova Rc auto familiare, ma dal rinnovo della polizza

Intanto la Commissione Finanze di Motecitorio ha dato il via libera all'estensione della classe più favorevole a tutti i veicoli assicurati in famiglia, ma solo dal momento del rinnovo della polizza, riformulando l'emendamento già approvato, precisando i tempi per accedere all'agevolazione.

Ok a slittamento del 730 ma no a platea più ampia

Avanti anche con lo slittamento delle scadenze fiscali e il rinvio della presentazione del 730 al 30 settembre, ma stop all'ampliamento della platea dei contribuenti che potranno utilizzare il modello 730 per la dichiarazione dei redditi. Viene così recepito uno dei rilievi mossi dalla Commissione Bilancio sul decreto. "La norma specifica che il rimborso potrà arrivare con il primo cedolino utile dall'avvio della stagione della presentazione della dichiarazione dei redditi", ha spiegato la presidente della Commissione Finanze, Carla Ruocco.

Salta il rinvio di trasparenza delle fondazioni

Non ci sarà invece lo slittamento di un anno della norma che prevede di equiparare gli obblighi di trasparenza delle fondazioni a quelli previsti per i partiti politici. La commissione Finanze alla Camera ha infatti stralciato l'emendamento in materia. Pd e M5S si sarebbero accordati su un ordine del giorno per la manovra, che riduca la platea delle fondazioni coinvolte, escludendo quelle che hanno o hanno avuto legami con amministratori locali, come i consiglieri comunali.