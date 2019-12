Tensione sul Mes, ancora in corso il vertice a Palazzo Chigi

E' iniziato alle otto, con un'ora e mezzo di ritardo rispetto a quanto annunciato, il vertice di maggioranza convocato dal presidente del Consiglio Conte sul Mes. All'incontro, voluto per trovare un'intesa sulla riforma del Fondo salva-stati (COS'E'), partecipano - oltre allo stesso Conte - il ministro dell'Economia Gualtieri, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Fraccaro, il ministro per lo Sviluppo Economico Patuanelli, il ministro per gli Affari Europei Amendola, il ministro degli Esteri e capo delegazione del M5S Di Maio, il ministro della Cultura e capo delegazione del Pd Franceschini, il ministro della Sanità e capo delegazione di Leu Roberto Speranza. Assente Italia Viva: "Il nuovo litigio della maggioranza è sul Mes e noi siamo i pacificatori, che non abbiamo nulla su cui litigare, se la vedessero tra loro", ha commentato Matteo Renzi in televisione.

Decreto per Alitalia

Sul tavolo del vertice anche l'ipotesi di varare nel prossimo Cdm un decreto ad hoc per Alitalia per consentire ai commissari l'utilizzo dei 400 milioni del prestito ponte già stanziati. Lunedì sono in programma le informative alle Camere, alle 13 a Montecitorio e alle 15.30 in Senato. "Nessuna battaglia”, ha affermato Conte, “è una informativa doverosa al Parlamento da parte del presidente del Consiglio che ogni volta che è stato chiamato, ogni volta che ha avuto e avrà la possibilità di informare, dialogare con i membri del parlamento lo fa”.