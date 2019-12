Tensione alle stelle sul nuovo fondo salva-stati (COS'E'). Il Pd chiede di mantenere credibilità, mentre il Movimento 5 stelle invita a mettersi al tavolo e decidere come cambiarlo. Il premier Giuseppe Conte ha convocato per oggi un vertice a Palazzo Chigi. Un incontro alla vigilia dell’informativa alle Camere, previste per domani, lunedì 2 dicembre, alle 13 a Montecitorio e alle 15.30 in Senato.

Conte: "Informativa doverosa al Parlamento"

"Lunedì non ci sarà nessuna battaglia” ha affermato Conte, “è una informativa doverosa al Parlamento da parte del presidente del Consiglio che ogni volta che è stato chiamato, ogni volta che ha avuto e avrà la possibilità di informare, dialogare con i membri del parlamento lo fa”.

Di Maio: "Non firmeremo al buio"

"L'Italia non può pensare di firmare al buio, è bene che ci sia una riflessione". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che dice di "credere in questo esecutivo e nei progetti comuni", ma ribadisce di volere "modifiche sostanziali" alla riforma del Mes. "Quando avremo letto tutto, potremo verificare se il pacchetto convenga all'Italia oppure no. Secondo me, è sano non accelerare in maniera incauta, ma difendere i propri interessi, è bene che i negoziati proseguano con il protagonismo dell'Italia". "Dopo le parole di Di Maio aspettiamo i fatti” la risposta di Dario Franceschini che sottolinea come, “in gioco in queste ore c'è la credibilità dell'Italia, lo spread e i mercati".

Zingaretti: "Metodo folle che danneggia l'Italia"

"Un metodo folle che danneggia l'Italia", il commento del segretario del Pd Nicola Zingaretti. "Siccome non ci sono elementi di merito che mettono in discussione la nostra sovranità nazionale, è molto importante che diamo una dimostrazione di serietà e affidabilità” il parere di Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera. “Io mi aspetto che le legittime critiche del nostro alleato non portino a provocare una crisi di credibilità per il Paese. Questo sarebbe grave, per i cittadini e per la serietà con cui viene visto il nostro governo".

Salvini: "Primo caso di Robin Hood al contrario"

Terreno fertile questo per le opposizioni, con Salvini in testa che torna a caricare a testa bassa. “Il Mes ruba ai risparmiatori italiani per finanziare le banche tedesche”, ha detto, invitando il premier a dimettersi. "lunedì andrò in Parlamento ad ascoltare cosa ha da dire un signore che è o complice o distratto. Un trattato che prevede che i soldi dei poveri italiani vadano a risanare i conti delle banche italiane noi non lo firmeremo ami. Primo caso di Robin Hood al contrario".