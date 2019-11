"Chi decide oggi che cosa è un partito? La politica o la magistratura? Su questo punto si gioca una sfida decisiva per la democrazia italiana. Chiameremo in causa tutti i livelli istituzionali per sapere se i partiti sono quelli previsti dall'articolo 49 della Costituzione o quelli decisi da due magistrati fiorentini". Su Facebook Matteo Renzi - che ieri aveva parlato di “massacro mediatico” - torna all'attacco sull’inchiesta portata avanti dalla Procura di Firenze sulla fondazione Open, sostenendo che "due giudici fiorentini decidono che Open non è una fondazione ma un partito. E quindi cambiano le regole in modo retroattivo”.

"I finanziamenti sono tutti regolarmente tracciati"

"Perquisire a casa - sostiene il leader Iv - e in azienda, all'alba, persone non indagate che hanno dato lecitamente contributi alla fondazione Open è un atto senza precedenti nella storia del finanziamento alla politica". E incalza: "I finanziamenti alla fondazione sono tutti regolarmente tracciati: trasparenza totale! Due giudici fiorentini decidono che Open non è una fondazione ma un partito. E quindi cambiano le regole in modo retroattivo. Aprendo indagini per finanziamento illecito ai partiti! Ma come? Se era una fondazione, come può essere finanziamento illecito a un partito?". Poi l'ex premier aggiunge: "Raccomando a tutte le aziende di NON finanziare Italia Viva se non vogliono rischiare: possiamo raccogliere solo microdonazioni di cittadini che non accettano questa gara al massacro contro di noi”.

L’inchiesta sulla Fondazione

È un’inchiesta molto ampia quella portata avanti dalla Procura di Firenze sulla fondazione Open, istituita per sostenere le iniziative politiche di Matteo Renzi, tra cui la Leopolda. Oltre 30 le perquisizioni eseguite dalla Gdf in tutta Italia, il 26 novembre, e ordinate dai pm che, accanto ai reati di riciclaggio e traffico di influenze illecite, ipotizzano anche quello di finanziamento illecito ai partiti. Quest'ultimo viene contestato ad almeno un indagato, l'avvocato Alberto Bianchi, ex presidente della Open. Ma tra gli indagati e perquisiti c'è anche Marco Carrai, l'imprenditore fiorentino amico personale di Renzi e già membro del Cda della stessa Open. Per gli inquirenti fiorentini, Open avrebbe funzionato come articolazione di partito venendo impiegata, dunque, come strumento di finanziamento illecito. Le perquisizioni sono scattate a Milano, Firenze, Pistoia, Torino, Alessandria, Parma, Modena, La Spezia, Roma, Napoli e Bari. I finanzieri hanno cercato documenti, ma anche bancomat, carte di credito e rimborsi spese che secondo fonti investigative sarebbero stati messi a disposizione di alcuni parlamentari.