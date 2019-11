L’incontro a Roma tra Luigi Di Maio e Beppe Grillo ha riportato il sereno in casa M5s, mettendo un freno alla voci di crisi interne al MoVimento (IL VIDEO DELL'INCONTRO). Il faccia a faccia ha scatenato diverse reazioni politiche di alleati e avversari. Mentre il segretario dem Nicola Zingaretti ha elogiato i 5 Stelle per “l’impegno per il rilancio del governo”, il leader della Lega Matteo Salvini ha parlato di “sogno svenduto del M5s” aggiungendo che “Grillo ormai fa pena”.

Zingaretti: bene impegno 5s per rilancio governo

Nicola Zingaretti ha detto: “Bene l'impegno dei 5 Stelle per il rilancio del governo. Un passo in avanti" per "andare oltre una mera maggioranza di parlamentari. Pronti al confronto. Bisogna chiudere al meglio la manovra e abbiamo proposto a Conte di lavorare su una nuova agenda per il 2020. Per riaccendere l'economia, creare lavoro, rafforzare la rivoluzione verde, rilanciare gli investimenti, cambiare e semplificare lo Stato, investire su scuola, università, sapere. Prima le persone. Dobbiamo costruire un'Italia più giusta, verde e competitiva".

Salvini: svenduto sogno M5s, Lega aperta a delusi

Molto polemico invece Matteo Salvini, ex partner di governo del M5s: "Grillo e Di Maio hanno rubato un sogno a milioni di italiani, svendendo il cambiamento in cambio di qualche poltrona offerta dal Pd. Tantissimi elettori e tanti eletti se ne sono accorti, la Lega è una comunità aperta anche a loro, determinata a proseguire sulla via del cambiamento, in Italia e in Europa. Mai col Pd, la coerenza prima di tutto".

Salvini: Grillo ormai fa pena, sui 5 Stelle è “The end”

Salvini, in un post su Twitter, ha poi rincarato la dose citando le parole di Grillo: "Votateci per beneficenza, contro una destra pericolosetta...' E prima ancora voleva togliere il voto agli anziani e cancellare le elezioni!?! Grillo ormai non fa più ridere, poveretto, fa pena”. Al suo post Salvini ha aggiunto alcune immagini di Di Maio e Grillo due con la scritta “The end”, sopra.