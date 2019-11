Anche i Comuni potranno arrivare a pignorare i conti correnti in caso di mancato pagamento dei tributi o di imposte, a esclusione delle multe stradali. Lo prevede l'articolo 96 della manovra dedicato alla Riforma della riscossione degli enti locali. Dal 2020 sarà infatti esteso anche agli enti locali l'istituto dell'accertamento esecutivo, già previsto per le entrate erariali, che consentirà la riscossione coattiva non solo di tributi ma anche delle entrate patrimoniali degli enti, ad esclusione delle contravvenzioni stradali. All'interno della riscossione coattiva, una delle procedure esecutive in caso di mancato pagamento può essere il pignoramento del conto corrente e dei beni. I Comuni saranno autorizzati anche ad accedere alle informazioni dei debitori presenti in Anagrafe Tributaria, tramite l'ente creditore affidante.

L'atto potrà essere esecutivo senza attendere la cartella di pagamento

Lo scopo della norma è di accelerare i tempi di riscossione rendendo l'atto immediatamente esecutivo senza attendere la cartella di pagamento. L'avviso di accertamento e il provvedimento connesso di irrogazione delle sanzioni dovranno contenere anche l'intimazione ad adempiere al pagamento entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero entro 60 giorni dalla notifica dell'atto. Atto che dovrà espressamente indicare al contribuente che si tratta di un titolo per l'avvio delle procedure esecutive e cautelari. Decorso il tempo utile per il ricorso, ovvero 60 giorni dalla notifica, l'atto di accertamento diventa immediatamente esecutivo, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, scatta la riscossione forzata. L'agente della riscossione forzata informerà con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.

Il premier Conte: “Non mi risulta”. Salvini: “Roba da Urss”

«I cittadini non si devono preoccupare, non mi risulta». Così il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha risposto a chi gli chiedeva informazioni sull’esistenza di una norma in manovra che permetterebbe agli enti locali, in particolare ai Comuni, di bloccare i conti in caso di mancato pagamento dei tributi o di imposte. "Se entrano nel tuo conto corrente per pignorare, secondo me siamo all'Unione sovietica fiscale, lo stato di polizia fiscale" ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini.