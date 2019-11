La Lega di Matteo Salvini resta il primo partito in Italia ma registra una flessione con il 34% dei consensi rispetto al 34,5% della scorsa settimana. Flette anche il Pd che passa dal 18,6% dal 18,3% e Italia Viva che scenda dal 5,6% al 5%, mentre il Movimento 5 Stelle torna a crescere al 16,2% dal precedente 15,8%. Sono questi i dati che emergono da un sondaggio Swg per La7 in merito alle intenzioni di voto. Nel centrodestra, Fratelli d'Italia resta al 9,5% mentre gli azzurri di Forza Italia salgono al 6,4% dal 6,2%. La Sinistra sale al 3,3% dal 3% della scorsa settimana.

Nota metodologica

Indagine condotta con tecnica mista CATI-CAMI-CAWI su un campione di 1500 maggiorenni residenti in Italia tra il 13 ottobre e il 18 novembre 2019. Il campione è stratificato per zona e prevede quote per età e per sesso. I dati sono stati ponderati al fine di garantire la rappresentatività rispetto ai parametri di zona, sesso, età, livello scolare e partito votato alle ultime elezioni. Margine d’errore statistico dei dati riportati è del 2,5% con intervallo di confidenza del 95% (LA NOTA METODOLOGICA COMPLETA).