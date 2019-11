“Andare a votare oggi significa regalare a Matteo Salvini il Paese, il Quirinale, i pieni poteri”. Così Matteo Renzi, dalle pagine del Corriere della Sera, lancia un messaggio chiaro al Partito Democratico. Ma è lo stesso leader Dem, Nicola Zingaretti, che intervistato da Repubblica,conferma: “Il governo non ha ancora un'anima, e se non la trova rischia”.

Renzi: "Non serve alcun rimpasto dopo la manovra"

Durante la sua intervista al quotidiano milanese, Renzi afferma: “Noi di Italia Viva pensiamo che dopo la manovra serva il Piano Italia Shock per sbloccare i cantieri, non il rimpasto”. Poi aggiunge: “Se sblocchiamo i cantieri l’Italia riparte. Con noi il Pil cresceva, adesso è a zero. Non possiamo aspettare che sia troppo tardi. Pensiamo a far crescere i posti di lavoro piuttosto che a far crescere i sondaggi. La crescita zero fa male alle aziende - spiega - e fa crescere il rapporto debito/Pil. Si sblocchino i 120 miliardi che sono fermi nei cassetti”. Sul suo nuovo partito, invece, conferma: “Non abbiamo paura di nulla, ma faremo di tutto per eleggere un presidente della Repubblica non sovranista”.

Zingaretti: "Chi fa corsa da solo verrà punito dagli italiani"

Preoccupazioni molto simili a quelle di Renzi vengono confermate da Nicola Zingaretti. Anche in questo caso, la paura è quella di un governo Salvini: “Il governo non ha ancora un'anima, e se non la trova rischia: finirebbe come nel film Wargames, senza vincitori. E in questo caso la vittoria andrebbe a Salvini”. È proprio il leader dem ad avvertire i suoi alleati: “Troppe liti, non si può governare insieme da avversari: se qualcuno si illude adesso di fare la corsa da solo, e in modo strumentale, gli italiani lo puniranno”.