“Noi abbiamo fatto un governo di emergenza con i M5s perché c'era Salvini che ci voleva fare uscire dall'Euro e che voleva andare a elezioni perché voleva pieni poteri. Però l'accordo con i M5s riguarda questa contingenza col governo nazionale e basta. Per il resto non siamo d'accordo con i M5s e il simbolo di tutto questo è il reddito di cittadinanza”. Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, parlando da Catania, ha spiegato la sua posizione sull’attuale esecutivo e le eventuali alleanze future della sua forza politica. "Con il governo Salvini-Di Maio lo scorso anno è successa un cosa brutta: il Pil dell’Italia, che era salito a più 1,7%, è scivolato a zero. E questo è un dramma perché vuol dire meno posti di lavoro” (BERLUSCONI: NOI INCOMPATIBILI CON ITALIA VIVA).

Renzi: "Noi siamo per lavoro di cittadinanza, non reddito"

Renzi ha spiegato che “Italia viva nasce per dare risposte concrete: sblocchiamo i cantieri affinché la gente abbia un lavoro e non il reddito di cittadinanza. Noi dobbiamo dare lavoro di cittadinanza" (RENZI: VOTO ORA UN SUICIDIO).

Renzi: "Salvini estremista per definizione, voti moderati a noi"

"Chi pensa che la politica sia riformismo e moderazione non può stare con Salvini perché lui è l'estremista per definizione”, ha detto Renzi a Catania. "L'elettorato in Sicilia è mobile, come nel resto del Paese. In questa regione, dove c'è stato il 61-0 del centrodestra nel 2001, un anno e mezzo fa il M5s ha preso percentuali bulgare. Quindi c'è un elettorato che vota di volta in volta soggetti diversi. Io penso che una larga parte dell'elettorato moderato siciliano che rifiuta gli estremismi non può stare dentro la scommessa politica di Matteo Salvini, perché è lui la negazione di chi pensa che la politica sia riformismo e moderazione: Salvini è l'estremista per definizione. Molta gente che in passato ha votato Forza Italia - ha osservato Renzi - sicuramente voterà per noi”.

Renzi: "In Emilia Romagna vinciamo noi"

Infine l’ex premier ha parlato delle prossime elezioni regionali in programma, quelle in Emilia Romagna e si è lasciato andare ad un pronostico: "Vinciamo noi”.