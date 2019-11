"La legislatura deve arrivare al 2023 e senza nuove tasse oppure sarà disfatta in Regioni e collegi". A dirlo, in un'intervista a Repubblica, è il leader di Italia Viva Matteo Renzi. L'ex premier ha mandato anche un messaggio al presidente del Consiglio Conte: "Oggi lo aiutiamo, del doman non v’è certezza”.

Renzi al Pd: "Ripetere esperienza Umbria è masochismo"

Ma guardando ai prossimi mesi della legislatura e ai prossimi appuntamenti elettorali regionali, buona parte delle parole è rivolta agli ex compagni di partito del Pd: "Tornare al voto è una follia, un suicidio di massa - sostiene Renzi - Italia viva pensa che si debba votare nel 2023, alla scadenza naturale, dopo aver eletto il nuovo presidente della Repubblica. Se qualcuno pensa di fare come in Umbria anticipando le elezioni, faccia pure: con questa scelta si perdono tutti i collegi uninominali e si causano sconfitte in Emilia Romagna, Toscana e Lazio. Non so che nome dare a questa ipotesi politica: in psicologia si chiama masochismo".