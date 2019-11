Il Cavaliere si confronta con i gruppi parlamentari di Forza Italia e interviene su molte questioni aperte. Lo spunto è l’attuale situazione politica e le avances di Matteo Renzi ai suoi. "Siamo incompatibili con Italia Viva – ha ribadito il leader di Forza Italia – e con tutte quelle forze che sono solo un gioco di Palazzo. E rincara: "Renzi ha ispirato e fatto nascere il governo più a sinistra della storia repubblicana per interessi di bottega. Gli serviva tempo per fare la scissione e fondare un suo partito, ma intanto sono gli italiani a pagare il conto".

Riconquistare l’elettorato moderato

Abbandonare Forza Italia, per Berlusconi è un tradimento assoluto nei confronti degli elettori. “Dobbiamo invece cercare di recuperare quei sette milioni che prima ci votavano e adesso no". "A loro dobbiamo parlare chiaro, siamo gli eredi della tradizione moderata liberale garantista della tradizione occidentale”.

Le elezioni regionali: “Dobbiamo fare di più”

Il Cavaliere si dice pronto ad affrontare le prossime elezioni regionali. “Abbiamo davanti a noi le elezioni in otto Regioni importantissime. Io sono a disposizione" – ha detto Silvio Berlusconi ai suoi– “Andrò in Emilia Romagna, andrò in Calabria, andrò dove serve. Quando sono andato in Umbria i sondaggi ci davano al 2,2%; con la mia presenza abbiamo preso il 5,5%. Allora andiamo in televisione, facciamo interviste, parliamo di problemi concreti. Dobbiamo fare di più. Dobbiamo essere come una azienda che vende un prodotto: il nostro prodotto è la libertà”