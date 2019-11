Continuano a crescere i primi due partiti di centrodestra. E' quanto emerge dalla Supermedia elaborata da Youtrend per Agi. Fratelli d’Italia guadagna lo 0,6% e si porta a 9,5% a livello nazionale. Cresca ancora la Lega che si attesta a quota 33,5%. Poche variazioni per Forza Italia (-0,1%) che si ferma a 6,7%. Calo invece per la compagina giallo rossa. Il M5S perde ancora consensi ed ora si trova al 16,5% (-1,5%). Stabile il Pd al 18,9% dei consensi. Italia Viva per la prima volta supera la soglia del 5%. Le forze che sostengono il governo raggiungono nel loro complesso il 42,8%, in calo di 1,1 punti, mentre l'opposizione di centrodestra cresce di 1,1 punti,portandosi al 50,6% .

Il dettaglio

Lega 33,5 (+0,7), Pd 18,9 (=), M5s 16,5 (-1,5), FdI 9,5 (+0,6), Forza Italia 6,7 (-0,1), Italia Viva 5,2 (+0,4), La Sinistra 2,1 (=), Verdi 1,8 (+0,1), +Europa 1,6 (-0,3).

La Supermedia delle aree del Parlamento

Maggioranza di governo 42,8 (-1,1), Opposizione di centrodestra 50,6 (+1,1)

Come viene fatta la Supermedia di YouTrend

La Supermedia di YouTrend per Agi, è una media degli ultimi 15 giorni con un confronto con i dati di due settimane fa. Gli Istituti considerati sono: Demopolis, EMG, Euromedia, Ixè, Noto, SWG, Tecnè.