Il varo della manovra continua ad agitare la maggioranza di governo (COSA C'È DA SAPERE SULL'ULTIMA BOZZA). Matteo Renzi attacca e dice no a nuove tasse. Secondo il leader di Iv, la legislatura durerà sicuramente fino al 2023, perché i numeri ci sono, se con o senza Conte "dipende da come funziona il governo". Immediata la replica del M5s, secondo cui "non esiste futuro per questa legislatura se qualcuno prova a mettere in discussione il presidente Conte con giochini di palazzo". I pentastellati chiariscono che "l'accordo sulla legge di bilancio è stato raggiunto da tutte le forze politiche di maggioranza". Questione su cui si sofferma anche il viceministro dem all'Economia Misiani: "Tutte le scelte, comprese le più contestate, sono state condivise da tutta la maggioranza” (ARRIVA IL CODICE PER LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI - LA TASSA SULLA PLASTICA).

L’attacco di Renzi: nuove tasse mazzata alla classe media

Intervistato dal Messaggero, Matteo Renzi ha parlato a tutto campo fra legge di bilancio e futuro della legislatura. Dalla tasse sulle vetture aziendali a quelle su zucchero e plastica, Renzi ha detto no a nuove tasse nella manovra, perché sarebbe "una mazzata alla classe media”. Sulla legislatura garantisce che durerà sicuramente fino al 2023, se con o senza Conte "dipende da come funziona il governo”, ma "se qualcuno vuole andare a votare prima, basta che lo dica, ma poi si prenda le sue responsabilità". E sull'emergenza migranti, "si deve andare in Africa con un progetto serio, europeo” (LA TASSA SULLE AUTO AZIENDALI).

M5S: stop giochini palazzo su Conte

Immediata è arrivata la replica del M5s che in un post su FB dice: "Lo vogliamo dire chiaramente: non esiste futuro per questa legislatura se qualcuno prova a mettere in discussione il presidente Conte con giochini di palazzo, immaginando scenari futuri decisamente fantasiosi. Lo stesso vale anche se si continua a indebolire quest'esecutivo attraverso messaggi che fanno male al Paese e che lo mettono continuamente in fibrillazione". I pentastellati proseguono dicendo: "Ogni tanto ci ritroviamo a leggere interviste o retroscena che trasmettono agli italiani un messaggio ambiguo. Che ricorda tanto la Prima Repubblica. I giochini di palazzo, appartenenti alla vecchia politica, non possono appartenere a questo governo. E se qualcuno ha strane intenzioni deve sapere che non avrà mai il supporto del MoVimento" (LA RIVALUTAZIONE SULLE PENSIONI).

M5s: accordo di maggioranza, stiamo uniti

Secondo il M5s, "l'accordo sulla legge di bilancio è stato raggiunto da tutte le forze politiche di maggioranza. Ora andiamo a meta e miglioriamo la qualità della vita degli italiani. Il governo è forte se lavora unito e compatto. E tutti dobbiamo lavorare seguendo la stessa strada, perché non esistono scorciatoie". "Questa manovra che il Parlamento ha il diritto di migliorare - prosegue il messaggio del MoVimento - è stata scritta grazie al confronto leale e sereno tra le forze politiche che fanno parte di questa maggioranza. La lealtà deve continuare a essere il punto fondante dell'azione politica di questo governo anche attraverso un confronto franco e acceso, ma che si basi sui temi e non sui giochi di palazzo".