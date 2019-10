Arriva il codice per la lotteria degli scontrini. Obiettivo, dare una forte spinta all'uso dei pagamenti con la carta, attraverso per l'appunto una doppia lotteria degli scontrini: una per i consumatori e l'altra per i negozianti, finanziata con 45 milioni di euro. Si concretizza sempre di più il progetto anti-evasione contenuto nella Manovra. (LE ALTRE MISURE - STANGATA SULLE AUTO AZIENDALI).

Codice per la lotteria scontrini

Dal primo gennaio 2020 i negozianti comunicheranno i corrispettivi e i dati tramite i nuovi registratori telematici o la procedura web delle Entrate. Per partecipare, i contribuenti dovranno richiedere un “codice lotteria” - scaricabile dal portale della lotteria stessa - e presentarlo al venditore al momento dell’acquisto. Fino al 30 giugno, saranno però esclusi farmacie e medici, ovvero non potranno "partecipare" alla lotteria i corrispettivi certificati tramite i registratori telematici dei soggetti già tenuti a inviare i dati al Sistema tessera sanitaria.

Come funziona la trasmissione degli scontrini

Entro il 31 dicembre 2019 - si legge in una nota - tutti i modelli di registratori telematici e la procedura web messa a disposizione nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate sono configurati per consentire la trasmissione dei dati necessari per la lotteria degli scontrini. In particolare, nel momento in cui viene effettuata l'operazione, tali strumenti permetteranno di acquisire, anche tramite lettura ottica, il "codice lotteria" del cliente. Nel corso della giornata e al momento della chiusura giornaliera, i registratori telematici generano il record composto da tutti gli scontrini corredati di codice lotteria dei clienti per poi trasmetterlo all'Agenzia delle Entrate. I dati acquisiti dall'Agenzia delle entrate, poi, saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione come preventivamente concordato con il Garante della protezione dei dati personali.

Cos’è la lotteria degli scontrini

La lotteria degli scontrini, pensata per contrastare l’evasione fiscale, è una specie di estrazione a premi alla quale partecipano i cittadini che, al momento dell’acquisto, hanno comunicato al commerciante il proprio codice. L’obiettivo è quindi quello di invogliare i contribuenti sia a pagare con metodi tracciabili sia a richiedere il rilascio di scontrini. Sono previste anche sanzioni fino a 500 euro per i negozianti che si rifiuteranno di mettere il codice nei tagliandi di pagamento.