Manovra 2020, nella nuova bozza c’è la rivalutazione delle pensioni

C'è anche la rivalutazione al 100% delle pensioni fino a quattro volte (fino a 2.029 euro al mese) il minimo nella nuova bozza della legge di Bilancio, che recepisce l'intesa raggiunta ieri sera nella maggioranza per rivedere alcune norme della manovra, dai paletti al regime forfettario per le partite Iva a Radio Radicale. Per le pensioni tra le tre e le quattro volte il minimo la rivalutazione passa dal 97% al 100%.

Via tetti per scorrimento concorsi

"Il Governo punta a definire un orizzonte temporale biennale per le graduatorie approvate a partire dal 2019 nonché il pieno utilizzo degli elenchi", senza più tetti quindi per lo scorrimento. Lo annuncia la ministra della Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone. Un segno, dice, di "sintonia nella maggioranza di governo". Mentre "abbiamo proposto l'inserimento in legge di bilancio di un intervento sistemico per superare le criticità della normativa su graduatorie e idonei - aggiunge - il Pd annunciava una proposta di legge del medesimo tenore". Sul punto è in corso un confronto col Mef.

Più fondi per la ricerca, arriva l'Agenzia nazionale

Nella nuova bozza sono previsti anche più fondi per ricerca e innovazione e una nuova Agenzia nazionale per la ricerca che avrà il compito di monitorare e coordinare le attività di ricerca, di assicurare l'attuazione del Programma nazionale e anche di "selezionare" i progetti, "privilegiando" quelli "aggregati rispetto ad aree di intervento innovative e strategiche" con l'obiettivo di promuovere "sviluppo sostenibile ed inclusivo del Paese". Vengono stanziati 5 milioni in più nel 2020, 100 nel 2021 e 200 strutturali dal 2022 in poi.

235 mln per strumenti diagnosi medici di base

I medici generalisti avranno a disposizione più strumentazione per fare diagnosi: l'ultima bozza della manovra destina infatti 235 milioni (dal fondo ex art.20, per gli investimenti in sanità) al fabbisogno di apparecchiature sanitarie. Obiettivo "migliorare il processo di presa in cura dei pazienti nonché di ridurre il fenomeno delle liste d'attesa". Già entro la fine dell'anno il ministero della Salute, d'intesa con le Regioni, fisserà i parametri per stilare un piano sui fabbisogni e attivare poi i trasferimenti alle Regioni.

