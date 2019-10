Otto milioni all’anno per tre anni per Radio Radicale. Lo stanziamento, ipotesi della bozza della manovra, spacca la maggioranza, nel vertice a Palazzo Chigi sulla legge di bilancio. Da un lato c’è il M5s che, già come successo in passato, si sta opponendo con forza al finanziamento della storica radio. Dall’altro ci sono il Pd e Italia viva che, secondo quanto trapela da diverse fonti, difendono il contributo in favore dell’emittente. Dello stesso parere è Leu. "Sistemiamo questi ultimi dettagli" ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nonché capo politico del M5s, rispondendo a chi gli chiedeva se ci fosse un accordo su Radio Radicale.

Di Maio: "Diamoli ai terremotati"

#24milioniper, è l'hashtag lanciato oggi su Twitter dal M5s, che sta retwittando le proposte fatte da diversi utenti. Il partito di Di Maio, in un post sul Blog delle Stelle, a proposito dello stanziamento per l’emittente, fa sapere: "Noi non ci stiamo! Diteci voi come utilizzereste questi soldi". "Diamoli ai terremotati…", ha detto oggi Di Maio, innescando una polemica, prima del vertice a Palazzo Chigi.

Morani: "I fondi per Radio Radicale non si toccano"

"Per chiarezza: i fondi per Radio Radicale non si toccano. E lasciamo fuori i terremotati da polemiche politiche per piacere", ha risposto su Twitter la sottosegretaria Pd allo Sviluppo economico Alessia Morani, dopo le parole di Di Maio.

Falconio: "Non siamo noi ostacolo a ricostruzione"

"Non credo che sia l'editoria l'ostacolo alla ricostruzione post terremoto", ha detto il direttore di Radio Radicale, Alessio Falconio. "Radio Radicale - ha aggiunto - svolge un servizio pubblico da 43 anni, riconosciuto anche da Agcom. Un servizio che dà voce alle istituzioni del Paese: al governo, ai partiti, al Csm, a tutti i movimenti".