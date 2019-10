Manovra 2020, stangata sulle auto aziendali

Una nuova imposta potrebbe colpire il settore auto. Tra le pieghe della legge di bilancio spunta infatti un cambio di regime per la auto aziendali, la cui tassazione sarebbe di fatto triplicata. Ad essere colpiti dall’aggravio sarebbero tutti coloro che possono usufruire di un’auto aziendale “per uso promiscuo” (ossia la possibilità di utilizzare il veicolo sia a fini aziendali che personali).

Come funziona il "fringe benefit" finora

Le auto aziendali sono quei veicoli che i datori di lavoro concedono come benefit, accanto allo stipendio, un bene soggetto finora a una tassazione molto agevolata proprio per questo: è il 30% di una cifra che dipende dal costo chilometrico (diverso a seconda del tipo di vettura e stabilito dalle tabelle dell’ACI), considerando una percorrenza media di 15mila chilometri. È il cosiddetto “fringe benefit”. La norma in oggetto cancella questo vantaggio, aumentando il valore imponibile – su cui vengono calcolati Irpef, tributi locali e contributi previdenziali – dal 30% al 100%, con l’unica eccezione per i veicoli in uso ad agenti e rappresentanti di commercio.

L'impatto economico stimato dagli esperti

La norma non sembra motivata da intenzioni di tutela dell’ambiente (come il rinnovo del parco auto in chiave “green” per la pubblica amministrazione, previsto in altra parte della Manovra) perché non colpisce le auto più inquinanti, ma tutte le autovetture, da quelle più vecchie fino a quelle ibride o elettriche. Quale può essere l’impatto economico di questa stangata, che ovviamente è a carico degli utenti? Secondo le prime stime pubblicate dalla stampa specializzata, passare dal 30% al 100% dei quei valori avrà impatto notevole. Si fa l’esempio di un dipendente con reddito annuo di 40 mila euro, ebbene dovrà pagare circa 2mila euro di tasse in più l’anno su un’auto di media cilindrata, come una Punto 1.4. L’intero ammontare su questo parco auto è stimato in circa 500 milioni di euro in più. Le auto aziendali costituiscono più del 30% delle nuove immatricolazioni, insomma rappresentano una bella fetta del mercato a 4 ruote italiano. Che già non se la passa benissimo.