Elezioni Regionali Umbria, Meloni: "Espugnata roccaforte di sinistra"

"Espugnata la roccaforte della sinistra: ora liberiamo l'Italia". Così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni su Facebook ha commentato i primi risultati e le prime proiezioni delle elezioni Regionali in Umbria, che indicano la vittoria della coalizione del centrodestra (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA FOTOGALLERY). Meloni, arrivata a Perugia per festeggiare la vittoria di Donatella Tesei, ha poi aggiunto: "Fossi in Conte rassegnerei le dimissioni alla velocità della luce". (I DATI IN TEMPO REALE - LA MAPPA DEI RISULTATI)

Rampelli: "Fine dell'egemonia rossa"

Per Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi, è una "vittoria che racconta la fine di un'egemonia nelle regioni rosse, tutte ormai contenibili. Che rappresenta la conquista della democrazia dell'alternanza per 800 mila umbri, dopo decenni di odiosa egemonia. Fallisce l'alleanza Pd-M5S e falliscono i due capi Zingaretti e Di Maio, bocciato il tradimento del Conte bis e la tendenza nazionale già manifestata in tutte le elezioni regionali e nelle europee. Questo governo è inviso al popolo italiano e farebbe bene ad andarsene a casa", ha concluso.

Data ultima modifica 28 ottobre 2019 ore 00:48