Alla Leopolda, a Firenze, nasce ufficialmente Italia Viva, il partito creato da Matteo Renzi dopo la sua uscita dal Pd. La giornata clou della decima edizione della Leopolda è culminata nel tardo pomeriggio con la presentazione del simbolo di Iv scelto con un voto online: si tratta del battesimo del partito (RENZI A SKY TG24: SALVINI LEADER DI DESTRA SOVRANISTA - L'EX PREMIER PRESENTA LA LEOPOLDA - IL LAPSUS: QUANDO SI VOTERA' NEL 2020..). Intanto sul palco, l'ex premier manda un messaggio a Salvini: "Non ci fai paura, la nostra casa è a prova di ruspa. Italia Viva è la casa della resistenza al populismo e alla demagogia".

Simbolo Italia Viva è gabbiano stilizzato

La scritta Italia Viva in blu e fucsia, il gabbiano stilizzato che la sormonta, una fascia fucsia sottostante: è questo il simbolo del nuovo partito Italia Viva, scelto con un voto online e calato in formato gigante sopra il palco della Leopolda. Il simbolo era il secondo fra i tre sottoposti a consultazione. "Non so se c'è un leader, so che c'è una squadra che farà dell'Italia un posto più bello", ha detto Renzi prima di rivelarlo.

Renzi: prendo tessera numero 1. E firma atto costitutivo

"Prendo la tessera numero uno di Italia Viva perché voglio avere la firma di Teresa Bellanova", ha detto Matteo Renzi dal palco durante la cerimonia che ha svelato il simbolo. Il leader di Iv ha quindi firmato l'atto costitutivo del nuovo partito. Anche Ettore Rosato, coordinatore nazionale di Iv, e Teresa Bellanova, capodelegazione al governo, hanno firmato l'atto davanti a un notaio sul palco della Leopolda. "Stamattina abbiamo piantato un albero per la prima tessera, saremo il partito degli alberi, non quello delle tessere", ha detto Rosato. "Da questo momento via alle danze e potete iscrivervi online", ha aggiunto mostrando la prima tessera, quella di Renzi.

Leopolda 2019: il programma della presentazione di Iv

Già dal mattino si erano formate code all'esterno della Leopolda per riuscire a entrare alla kermesse renziana (IL PROGRAMMA COMPLETO DELL'EVENTO). Nella ex stazione di Firenze, in mattinata si sono svolti 53 tavoli tematici coordinati in gran parte da parlamentari o ex parlamentari. "Un abbraccio a chi diceva quest'anno la Leopolda sarebbe stata un flop. E due abbracci a chi invitava a restare a casa”, ha scritto sui social Renzi. Il programma, nel corso della giornata, ha visto poi la presentazione del Family Act da parte del ministro della Famiglia e Pari opportunità Elena Bonetti. Infine spazio alla presentazione del simbolo di Iv (RENZI "MORTO VIVENTE" NEL NUOVO MURALE DI TVBOY).

Boschi: Pd sta diventando partito tasse

Alla kermesse anche Maria Elena Boschi, capogruppo alla Camera di Italia Viva. "Il Pd sta diventando il partito delle tasse", ha detto, mentre "noi non siamo il partito delle tasse, noi le abbiamo sempre abbassate e vogliamo evitare che aumentino".

Bellanova: Iv richiama tutti a rispetto intese

Il ministro Teresa Bellanova, la titolare dell’Agricoltura, ha detto invece: "Pd partito delle tasse? Non lo so, io dico che Italia Viva è no tasse. Bisogna investire risorse sulla famiglia", ha aggiunto la senatrice e ministro, secondo la quale "Iv ha contribuito a migliorare le proposte nella legge di bilancio". "Siamo quelli che richiamano tutti al rigore e al rispetto delle intese sottoscritte”.