“Sarà una Leopolda particolare, che assomiglierà molto a quelle delle origini”. Con queste parole Matteo Renzi presenta l’edizione numero 10 della kermesse che prenderà il via oggi pomeriggio nell’ex stazione di Firenze. “Ragioneremo di come sarà il mondo tra 10 anni e di quale Italia vogliamo”, spiega in una Enews il leader di Italia Viva, il cui simbolo verrà presentato ufficialmente domani pomeriggio proprio nel corso della Leopolda.

Il via stasera alle 19

La kermesse comincia oggi venerdì 18 ottobre alle 19 e si concluderà domenica alle 13 con un intervento dello stesso Renzi. L'ex premier, in un’intervista al Quotidiano nazionale, ha aggiunto: “Sarà una Leopolda di sfida, in cui vengono le persone che vogliono arrivare e non quelle che sono già arrivate. Una Leopolda dei pionieri tipo quella del 2012, quando ci eravamo già fatti conoscere, ma ancora eravamo, tutto sommato, outsider”. Nel corso di un’intervista radiofonica l’ex premier ha poi fatto sapere che interverranno moltissimi millennials, perché “parleremo di futuro”.

"Un business plan per l'Italia"

“Il titolo di questa edizione sarà Italia 2029”, scrive ancora Renzi nell’Enews prima di dare alcune anticipazioni sul programma della Leopolda numero 10. Alle 15 il leader e senatore inaugurerà una mostra dedicata alla memoria di Tiberio Barchielli, "reporter, paparazzo e fotografo di Palazzo Chigi" quando Renzi era premier. Nella serata di apertura verrà presentato “una sorta di business plan per l’Italia, fatto di crescita e sostenibilità, raccontando quali saranno le nostre sfide ambientali, infrastrutturali, economiche dei prossimi anni e come saranno le città intelligenti di domani”. E poi il collegamento con la Siria, con alcune ragazze curde per parlare del conflitto in corso in questi giorni: “La Leopolda chiama Kobane e dice chiaramente che l’Europa deve fare molto di più per fermare questo massacro”.

Domenica la chiusura con l'intervento di Renzi

Sabato mattina, spazio alla presentazione del Family Act e al “dramma della crisi demografica italiana”, dalle ore 11 partiranno invece i lavori dei tavoli, che costituiranno la base di partenza per il programma di Italia Viva. Poi gli interventi dal palco, che andranno avanti fino alle 17.30 quando invece sarà svelato il simbolo del nuovo partito, scelto attraverso una gara online. “Per ogni iscritto Italia Viva pianterà un albero e inizieremo proprio da Firenze”, spiega Renzi. La chiusura domenica mattina, quando interverrà anche il ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova (CHI È) e poi dalle 12 l'intervento dello stesso Matteo Renzi.