Renzi lancia il voto online per scegliere il simbolo di Italia Viva

Matteo Renzi lancia sui social e sul sito internet di Italia Viva un sondaggio online per scegliere il simbolo di Italia Viva, il nuovo partito dell’ex segretario del Pd. Sono tre i loghi proposti. Renzi annuncia su Twitter e su Facebook che "sabato prossimo alle 18 in punto il simbolo di Italia Viva sarà ufficialmente presentato alla Leopolda 10”.

I tre loghi proposti da Matteo Renzi, uno diventerà il simbolo di Italia Viva

I tre loghi proposti

Il primo logo ha la scritta con 'Italia' piccolo in bianco e 'Viva' molto più grande in bianco e rosa su fondo rosso (la 'i' di viva sembra un omino stilizzato); il secondo logo ha un uccello stilizzato che vola sopra il nome del partito; il terzo ha 'Italia' in blu e 'Viva' in rosso più grande, su sfondo bianco. “Facciamo una cosa diversa dagli altri partiti: decidiamo il logo tutti insieme!”, scrive Renzi.

Il sondaggio sul sito di Italia Viva

Sul sito di Italia Viva nella pagina del sondaggio si legge: “È bella l’idea che questa nostra nuova Casa sia un luogo ricco di partecipazione. A cominciare dal simbolo che ci rappresenterà sulla scheda elettorale. In attesa di votare per Italia Viva, avete una settimana per votare il simbolo!”.