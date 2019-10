Leopolda, Renzi a Sky Tg24: "Salvini è leader di destra sovranista"

"Salvini non è il leader della destra moderata di questo Paese.E' il leader di una destra sovranista che di fatto vorrebbe l'Italia isolata in Europa". Così Matteo Renzi intervistato a Sky Tg24 nella serata di apertura della Leopolda, la kermesse cominciata oggi che si concluderà domenica alle 13. "La Leopolda è questa, è buona politica. Nella Leopolda raccontiamo il futuro" sottolinea. Domani sarà presentato il logo di Italia Viva. Quali saranno i primissimi obiettivi del partito? "La parità di genere" assicura. Poi aggiunge: "Domani presenteremo il family act: per mettere un po' di soldi per chi non è garantito, le famiglie, i bambini". Quanto alla proposta di Beppe Grillo di togliere il voto agli anziani commenta: "Io dico di togliergli il fiasco, la bottiglia".

E sulle alleanze: "No ad alleanza strutturale con M5S".

Quota 100, Renzi: "Uno spot elettorale di Salvini"

Su quota 100: "Credo che sia bello e giusto evitare che la gente vada in pensioni troppo tardi. Ma non puoi mettere 20 miliardi di euro per 100mila persone, per mandarle in pensione. Con 10 miliardi di euro noi abbiamo dato 80 euro al mese a 10 milioni di italiani. E' una follia che soltanto Salvini poteva pensare e imporre, uno spot elettorale ai danni delle nuove generazioni" (VIDEO).