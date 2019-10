"Io a Palazzo Chigi ci arriverò dalla porta principale, cioè dalle elezioni. Continuano a rinfacciarmi di aver detto 'pieni poteri': un'espressione forse equivoca, ma sarei l'unico dittatore che chiede di dare la parola agli italiani”. A dirlo è il leader della Lega Matteo Salvini che, intervistato da Il Foglio, parla anche del caso Russiagate con cui sta facendo i conti il governo italiano: “Non so se Conte abbia fatto qualcosa di sbagliato ma, a giudicare dalle dichiarazioni degli ultimi giorni, lo hanno smentito tutti".

“Renzi ha paura delle urne, cambia idea ogni quarto d'ora”

Parlando poi degli avversari politici, Salvini dice che “Renzi invece ha paura delle urne perché il suo partito è dato fra il tre e il cinque per cento. Una cosa gliela invidio: lui ha la capacità, di cui io sono sprovvisto, di cambiare idea ogni quarto d'ora". "Forse dovrei imparare da questa spregiudicatezza - aggiunge l’ex ministro dell’Interno -: vai al governo per portare a casa ministri, viceministri e sottosegretari, il giorno dopo fondi un nuovo partito. A me fa schifo questo modo di intendere la politica”. E ancora: “Se mai io perdessi la voglia di impegnarmi nella Lega, non riuscirei a cambiare partito, a cambiare squadra, a cambiare casacca. Se faccio una cosa è quella: se mi stanco, non prendo in giro la gente".

“Non ho mai visto un rublo o un dollaro”

Il leader della Lega, poi, commenta il caso Russiagate diventato una questione italiana quando, secondo quanto rivelato dalla stampa Usa, il ministro della Giustizia William Barr ha incontrato a Roma alcuni esponenti dell’intelligence italiana. "Il tempo è galantuomo - dice Salvini -, sempre e comunque. Io cerco di non condizionare mai la mia attività politica dalle vicende giudiziarie, sennò dovrei cambiare idea ogni quarto d'ora". Infine il riferimento alla vicenda dei presunti fondi russi alla Lega: "A me hanno chiesto se avessi preso soldi dalla Russia ma non ho mai visto un rublo o un dollaro. Setaccino pure: non troveranno nulla”. "Savoini? - conclude - A differenza di qualcun altro, io non batto cassa con le querele, nella mia vita non mi ha mai mosso la sete di denaro. Non querelo neanche gli avversari e i giornalisti che ogni giorno me ne dicono di tutti i colori. Penso che se lo facessi avrei già comprato un castello ma io non sono fatto così".