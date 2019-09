Conte: "Mio obiettivo è abbassare l'Iva"

"Il mio obiettivo è consentire di abbassare l'Iva - ha aggiunto Conte - e stiamo lavorando per far scendere l'Iva sulle bollette dal 10 al 5% così come abbassare all'1% l'Iva su prodotti come il pane, il latte e la frutta. Ma per fare questo bisogna incrementare l'utilizzo di mezzi alternativi al contante e per fare questo il piano è dare a tutti la possibilità di accedere a mezzi elettronici di pagamenti a costo zero"-