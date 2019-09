Salvini a Sky Tg24: "Non cambio faccia per salvare poltrona". DIRETTA

"Sono una persona che fa un lavoro stupendo, fortunata, privilegiata. Non sono più ministro? Tanto ci torneremo, se gli italiani voteranno. Cambiare faccia per salvare la poltrona non riesco a farlo, come hanno fatto Renzi e Conte". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, in un'intervista a Sky Tg24.

"Conte ha riaperto i porti, contenti gli scafisti"

Parlando dei migranti, dopo il vertice a Malta, Salvini ha detto: “Conte ha riaperto i porti, gli sbarchi sono di nuovo in aumento dopo due anni. A me è costato minacce, denunce, insulti. Io ho dimezzato il numero dei morti nel Mediterraneo. Loro riaprono e gli unici contenti sono gli scafisti e chi fa immigrazione clandestina”.

"L'Italia ha bisogno di meno tasse"

"Non so se è più preoccupante o ridicolo che un premier pensi a una tassa sulle merendine e sui voli low cost, sugli agricoltori e i pescatori che inquinano. Ho sentito anche di tassa su chi preleva dal conto corrente in banca. E' l'esatto contrario: l'Italia ha bisogno di meno tasse", è la posizione di Salvini sull'ipotesi di nuove tasse su merendine e voli low cost, proposta dal ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti.