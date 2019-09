“Un risultato storico per l’Italia”. Così Giuseppe Conte, in un’intervista esclusiva a Sky Tg24 (la versione integrale andrà in onda nell’edizione delle 13), a proposito dell’accordo raggiunto ieri a Malta sui migranti. Il premier, a New York per per il vertice Onu sul clima, nel corso dell'intervista ha toccato diversi punti dell'agenda politica: dall’ipotesi di una nuova tassa sui voli aerei (“Preferisco sistemi che incentivano che introdurre nuove tasse”) alla Russia (“Non ritengo stia avendo un ruolo disintegrante verso governi o partiti europei”).



L’accordo di Malta sui migranti

“Salvini non deve avere gelosia o invida. Abbiamo compiuto un passo avanti storico, mai successo prima. Bisogna guardare al risultato, non a chi lo ottiene e chi non lo ottiene. Questo primo passaggio segna una svolta significativa, ma abbiamo ancora tanto da fare nella linea della regolazione dei flussi migratori e soprattutto di contrasto alla migrazione clandestina. Se uno conosce la realtà libica (e non solo) comprende che noi dobbiamo concentrare i massimi sforzi per tutelare queste persone. Perché queste persone che si avviano per mare lo fanno per disperazione”.