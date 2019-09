Dopo l’annuncio della pausa dalla scena musicale per problemi di salute, molti hater si sono scagliati contro di lei insultandola per le sue posizioni politiche soprattutto sul tema dei migranti. Emma Marrone rompe il silenzio sul web e torna a parlare, ma per scrivere a Tiziano Ferro su Instagram: "Preparami un pass per tutte le date", riferendosi al nuovo tour presentato dall’artista. Subito la risposta: "È già pronto".

L'annuncio del ritiro e l'odio sui social

Lo scorso 20 settembre la cantante aveva annunciato il suo temporaneo ritiro dalle scene per potersi curare: "Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato – aveva scritto Emma Marrone sui social - da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute". Ma oltre alla solidarietà di tanti fan e amici sono arrivati anche i pessimi commenti degli hater, che hanno tirato in mezzo anche la sua malattia per insultarla su temi politici e legati all’immigrazione.

Gabriele Muccino intervenuto a sua difesa

Tanti sono stati gli irripetibili commenti sulle sue pagine web, tanto che è intervenuto a sua difesa anche Gabriele Muccino. "Insultate me, uomini col cuore pieno di vermi", ha scritto su Twitter il regista che ha diretto Emma Marrone nel suo debutto al cinema ne "Gli anni più belli", il film che uscirà il prossimo febbraio.

La cantante scrive a Tiziano Ferro

Nessuna risposta diretta agli odiatori da parte della cantante, che aveva invece pensato solo a rassicurare i suoi fan: "Siate tranquilli, come me". Un suo commento è apparso invece sulla pagina instagram di Tiziano Ferro, che ha presentato le date del suo tour in Italia. La cantante si è così prenotata per tutti gli appuntamenti musicali, e pare che lui l’abbia già accontentata.