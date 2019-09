Trovare risorse per aumentare lo stipendio ai docenti e finanziare scuola e università, tassando merendine, bibite gassate e aumentando i biglietti aerei di un euro per i voli nazionali e di 1,5 euro quelli internazionali. La proposta del ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti viene definita “praticabile” dal premier Giuseppe Conte, sul palco di Atreju, alla festa di FdI. Ma l'impegno massimo del governo è evitare l'aumento dell'Iva da 23 miliardi nella prossima manovra.

Tassa da un euro per i voli nazionali

Una manovra che si ipotizza sui 30 miliardi. Tra questi ci sono i fondi chiesti per la scuola: 3 miliardi, 1 per università e ricerca e altri 2 per dare 100 euro al mese in più agli insegnanti. Da coprire in parte con le tasse sui voli aerei (1 euro i nazionali, 1,5 le tratte internazionali che si aggiungerebbero ai 5 euro già nel biglietto per i cassintegrati del settore, quasi tutti di Alitalia) e, più difficile da disegnare e attuare, quella sulle merendine e bibite gasate.

Salvini critica la tassa sulle merendine

Misure queste sulle quali ha ironizzato l'ex vicepremier Matteo Salvini. "Follia e malattia. Una tassa sulle merendine e le bibite gassate: occhio ai pericolosi detentori di spuma nera e bianca, gazzosa e aranciata e di merendine. Vedo già perquisizioni negli zainetti dei bimbi a scuola". La via della sugar tax era stata già tentata lo scorso anno, senza successo.

Codacons: "E' fanta-fisco"

Critico sulla tassa sui biglietti aerei è il Codacons, che parlando di "fanta-fisco" in una nota boccia l'apertura del premier Conte ai nuovi prelievi. "Già oggi l'Italia è al secondo posto in Europa per numero di tasse applicate sui biglietti aerei, superati solo dalla Gran Bretagna - spiega il presidente Carlo Rienzi -. Nel nostro Paese infatti si applica su ogni biglietto aereo una serie di imposte e balzelli vari, dalla tasse aeroportuali a quelle sulla sicurezza, passando per addizionali comunali e ministeriali, tassa per aviazione civile e commissioni per l'emissione del biglietto, che portano la tassazione a raggiungere il 40% del costo del biglietto aereo. Per quanto riguarda i voli low cost, addirittura il peso di imposte e balzelli supera il costo del volo stesso".