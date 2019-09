Ferrazzi verso Italia viva, Moretto in forse

Secondo alcune fonti vicine al partito sarebbe pronto a lasciare il Partito Democratico per abbracciare il nuovo movimento di Matteo Renzi il senatore veneziano Andrea Ferrazzi. Qualche voce, ma meno convinta, gira anche in merito al passaggio nelle fila dell'ex premier della deputata veneziana Sara Moretto. Sembra destinato invece a restare (almeno per il momento) all'interno del perimetro del Pd Alessandro Zan, ex Sel, arrivista per i diritti civili, il cui passaggio era dato quasi come certo nelle ore immediatamente successive alla nascita di Italia Viva.