"Con Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti abbiamo oggi una grande opportunità, migliorare l'Italia e fare il bene del Paese". Così il premier incaricato Giuseppe Conte in una diretta Facebook a un giorno dal voto degli iscritti M5s sulla piattaforma Rousseau per la formazione del governo con il Pd (LIVEBLOG). Una diretta in cui Conte ha rivolto un invito agli iscritti pentastellati, chiamati domani al voto dalle 9 alle 18, chiedendo che diano il via libera al nuovo esecutivo. E che lascino da parte i loro dubbi: "Vi ricordo che il M5S ha detto in modo sempre chiaro che, se non avesse avuto maggioranza, avrebbe lavorato con le forze disponibili a farlo portando avanti il programma. A voi dico di non tenere nel cassetto queste idee, questi sogni", ha spiegato.

Conte: "Consonanza di idee tra Pd, M5s e altre forze di centrosinistra"

“Possiamo riformare incisivamente il Paese”, ha poi sottolineato il presidente del Consiglio incaricato, sempre rivolgendosi ai sostenitori del Movimento, riconoscendo: "Non mi sfuggono le ragioni di perplessità". Mentre sulle sinergie tra le forze in campo, ha aggiunto: "Ho registrato una consonanza tra Cinque stelle, Pd e altre forze di centrosinistra sugli obiettivi da raggiungere".

"Governo forte e stabile, io sarò responsabile"

Il premier incaricato ha anche spiegato di aver accettato con riserva l'incarico di formare il governo "perché mi è sembrato responsabile prendermi alcuni giorni per valutare se ci sono le premesse e la piena convinzione di dar vita a un progetto politico serio, sostenibile, che possa essere davvero utile per il Paese". E ha garantito: "Sarò il primo responsabile di questa nuova esperienza di governo". Poi un passaggio anche sulla squadra che potrebbe comporre il nuovo esecutivo (VIDEO): "Stiamo lavorando in queste ore per essere affiancato da persone che abbiano elevata competenza, buona capacità organizzativa, una adeguata qualificazione politica. Questa giusta amalgama sarà importante per avere una squadra di governo autorevole ed efficiente" (TOTOMINISTRI).

In manovra stop ad aumento Iva

Mentre sui temi, primo su tutti quello della manovra, Conte ha precisato che avrà "obiettivi chiari: stop all'aumento dell'Iva, salario minimo orario, taglio del cuneo fiscale, maggiore potere d'acquisto per i lavoratori, sostegno alle famiglie". Spazio anche all’Europa: "Saremo in prima fila per contribuire ad adeguare il patto di stabilità al nuovo ciclo economico. In Europa non sono mai andato con tono dimesso, avvieremo un dialogo franco ma critico e deciso per superare le politiche di austerità", ha assicurato.

Data ultima modifica 02 settembre 2019 ore 20:06