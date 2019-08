"Mi rammarica pensare che questo è un governo nato in provetta, non a Roma, non a Milano, non a Trento, ma a Bruxelles, Parigi e Berlino”. Il leader della Lega Matteo Salvini, parlando da Pinzolo, in Trentino, si è scagliato ancora una volta contro l’esecutivo Conte-bis, che vedrebbe una maggioranza parlamentare M5s-Pd e una squadra di governo a tinte giallo-rosse (IL LIVEBLOG - M5S CONSEGNA 20 PUNTI A CONTE). “Sarebbe il Monti-bis: il governo non per gli italiani, ma contro gli italiani, studiato a tavolino da Macron, Merkel, Juncker e pochi altri”, ha aggiunto il ministro dell’Interno uscente. “Noi difenderemo orgogliosamente gli italiani. Altri difenderanno interessi non italiani. Mi auguro alleanza Pd-5stelle in altri territori, così faranno finalmente chiarezza. Si sono scannati e querelati fino a ieri, e ora si mettono assieme. Facciamo operazione chiarezza, chi ci perde la faccia non siamo noi". (IL TOTO-MINISTRI)

A Mattarella: "Ancora possibile governo coerente"

Salvini si è poi rivolto al capo dello Stato Mattarella: "Siamo ancora in tempo: il presidente della Repubblica ha sempre chiesto un Governo chiaro, coerente e con un programma chiaro che possa lavorare per anni. Anche mia figlia di sei anni ride a pensare che Pd e 5stelle possano andare d'accordo su qualcosa, se non lo scambio delle poltrone. Chi ha il potere di decidere, decida".

"Tranne la sicurezza nel governo era tutto bloccato"

Il leader leghista ha spiegato che nel governo giallo-verde "i no erano troppi e insopportabili: tutto era fermo tranne il tema sicurezza, per pressioni della Lega. Il resto, come lavori pubblici, economia, lavoro, appalti, era tutto fermo. Per coerenza abbiamo rimesso il nostro mandato nelle mani degli italiani”. Degli ex alleati, Salvini dice: “i 5stelle sono un partito entrato in Parlamento per rivoluzionare, cambiare e ribaltare. Sedersi al tavolo con Renzi e Prodi è una fine triste. Adesso possono scappare dalle elezioni per, un mese, sei mesi o un anno, ma non all’infinito”.

“Governo M5S-Pd-Leu in minoranza ovunque”

Poi Salvini attacca anche il Pd: "Il Partito democratico a Roma sta cercando di arraffare qualche poltrona. Siamo veramente alla truffa: questi del Pd sono stati bocciati a tutte le elezioni possibili, e ora si riprova a portarli al governo. E' squallido: sono settimane che si stanno scannando per i ministeri a Roma ancora prima di averli avuti", ha detto aggiungendo “non occorrono i sondaggi per sapere cosa chiedono gli italiani. Un eventuale Governo di ultra sinistra, fatto da 5stelle, Pd e Leu, sarebbe minoranza ovunque in Italia".

"Governo-truffa, a italiani legittima difesa"

Poco prima in conferenza stampa, Salvini ha ribadito: "Gli italiani avranno diritto ad esercitare democraticamente e pacificamente la legittima difesa contro questo governo truffa. Vogliono smontare quello che abbiamo costruito, ma ci saranno le elezioni regionali, almeno queste non potranno sospenderle”. Poi una stoccata anche contro Zingaretti: "Se qualcuno vuole riaprire i porti lo dica chiaramente. Lo ha detto poco fa il segretario del Pd. Se si pensa di riavviare il business dell'immigrazione clandestina, cancellare il decreto sicurezza e quota 100 siamo siamo alla truffa: questo è reato di truffa".