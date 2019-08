"Qualcuno parla di bene dell'Italia, di responsabilità, temi, programmi; tradotto, si parla di poltrone. La verità squallida che sta emergendo è che alcune centinaia di parlamentari disperati sono pronti a tutto pur di non mollare la poltrone e dare la parola agli italiani". Così Matteo Salvini, in una diretta Facebook, attacca nuovamente le prove d'intesa tra M5s e Pd, in attesa di andare in Quirinale per essere ricevuto da Sergio Mattarella per le consultazioni. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LE FOTO)

"Io non cambio idea sul Pd"

Proprio riferendosi al colloquio che terrà con il presidente della Repubblica, Salvini specifica: "Andremo al Quirinale e diremo a Mattarella di mettere fine a questo spettacolo indecente, vergognoso, senza dignità e onore". Poi lo stesso ministro dell'Interno (IL TOTOMINISTRI DEL POSSIBILE GOVERNO CONTE BIS) aggiunge: "Dal Pd non mi aspetto nulla, non cerco coerenza e dignità dove prevale la fame di poltrone. Sto seguendo però il dibattito nel M5S, nato per fare la rivoluzione e che ora fa il Governo con i massimi difensori del sistema, il Governo Ursula, telecomandato da Merkel e Macron, con il partito degli intrallazzi e degli inciuci che andava a cena per riformare la giustizia, riorganizzava gli assetti delle banche, quello di Bibbiano e della legge Fornero". "Io - sottolinea Salvini - quando dico 'mai col Pd' lo faccio. Qualcun altro sta riflettendo. Io l’idea non la cambio e preferisco che gli italiani possano decidere tra chi è attaccato alla poltrona e chi le mette in discussione".

"Conte bis? Sarebbe un Monti bis"

Durante la sua diretta social, Salvini ha anche parlato di un possibile governo Conte-bis. "Se nasce il governo giallorosso si legge Conte bis, e si dice Monti bis", ha detto il leader della Lega, e "nasce da Parigi, Berlino, Bruxelles". Secondo Salvini, "l'unico collante di questo eventuale governo è l'odio per la Lega e Salvini", "altro che bene per il Paese, l'unico bene sarebbe sciogliere queste Camere".