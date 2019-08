In Umbria, per le elezioni regionali, si voterà il 27 ottobre. Si tratta di un voto anticipato, come ha stabilito il decreto emanato l’8 agosto, con cui il presidente della Regione, Fabio Paparelli, ha fissato la data della tornata elettorale. Si voterà in un'unica giornata, dalle ore 7 alle 23.

Le dimissioni dell'ex presidente Catiuscia Marini

Insieme al decreto, è stato costituito l'ufficio elettorale. Il voto anticipato è legato alle dimissioni dell'ex presidente Catiuscia Marini (Pd), indagata nell'inchiesta su presunti concorsi pilotati da politici locali all'ospedale di Perugia. "Il voto - ha spiegato Paparelli - si svolgerà entro i tempi previsti dalla normativa in materia e dalle prassi elettorali, così come avvenuto per le altre regioni trovatesi nelle nostre condizioni. Ho ascoltato in questi giorni le posizioni di Gruppi e forze politiche, facendo una sintesi per scegliere la data del voto". Il presidente umbro ha poi sottolineato come "vengano smentite così le voci che si sono susseguite in queste settimane e motivazioni presunte". Come - ha aggiunto - quelle che le elezioni "sarebbero state anticipate per evitare una concomitanza con le scadenze giudiziarie".