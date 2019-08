Bilaterale a Palazzo Chigi a Roma tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Il premier italiano ha colto l'occasione per rivendicare subito "un portafoglio economico di primo piano, perché riteniamo che un portafoglio del genere sia adeguato alle ambizioni e alle responsabilità che vuole assumersi l'Italia". Intanto, Von der Leyen ha assicurato di voler "proporre un nuovo patto per le migrazioni e asilo, abbiamo bisogno di una nuova soluzione".

Migranti, Von der Leyen: "Solidarietà non è unilaterale"

"Vogliamo che le nostre procedure siano efficaci, efficienti ma anche umane - ha detto la presidente della Commissione nel corso delle dichiarazioni congiunte con il premier italiano - Non è un compito facile, ma abbiamo capito tutti che non esistono soluzioni facili". "È necessario rivedere il concetto di ripartizione degli oneri. Sappiamo che Italia, Spagna, Grecia sono geograficamente esposte: è fondamentale poter garantire la solidarietà ma ciò non è mai un processo unilaterale", ha aggiunto.

Conte: "Ue si riavvicini ai cittadini"

Nel corso dello "scambio di vedute" con Ursula von der Leyen, Conte ha anche annunciato "che per riavvicinare l'Ue ai cittadini, per contrastare il rischio della sfiducia e della disillusione, dovremo impegnarci ancora di più per un'Europa che sappia offrire soluzioni concrete e adeguate" alle richieste dei cittadini. "Occorre un rilancio per il Sud e vogliamo il pieno sostegno dell'Europa", ha poi chiesto il premier.