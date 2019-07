La Lega ha presentato un emendamento al decreto sicurezza bis (IL VIA LIBERA DEL CDM) in cui chiede che le multe a carico delle navi delle Ong che non rispetteranno i divieti introdotti dal Dl salgano a somme tra i 150 mila euro e 1 milione, rispetto alle cifre attualmente previste dallo stesso decreto che vanno da 10 mila a 50 mila euro. L’emendamento è a prima firma Igor Iezzi, capogruppo del partito in commissione Affari costituzionali alla Camera (OGGI VERTICE DI GOVERNO SU MIGRANTI).

L’iter del decreto

Il termine ultimo per presentare gli emendamenti alle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera è stato fissato ad oggi pomeriggio alle 15. In mattinata si è riunito l'ufficio di presidenza delle due Commissioni, cioè l'organo che decide il percorso del provvedimento in Commissione. L'eventuale slittamento dei termini per gli emendamenti, verrà deciso in questa sede (L'ONU CONTRO IL DL SICUREZZA BIS).