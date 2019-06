Decreto sicurezza bis, via libera del Cdm

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge sicurezza bis. All'ordine del giorno del Cdm, oltre all'approvazione del decreto, c'era anche la proposta di cittadinanza per meriti speciali a Ramy Shehata e Adam El Hamami, i due ragazzini-eroi che si sono distinti nello sventare il dirottamento dello scuola-bus a San Donato milanese, lo scorso marzo.

Salvini: "Confisca per navi che violano divieti"

La riunione si è conclusa dopo oltre un'ora e già ieri sera era stato comunicato da Palazzo Chigi, in una nota, che nel Cdm di oggi sarebbe arrivato il decreto sicurezza bis nella versione da ultimo concordata, a ridosso della consultazione elettorale europea. "C'erano stati degli interventi" già prima delle Europee, "eravamo in dirittura d'arrivo ma eravamo arrivati a ridosso della giornata della competizione elettorale", ha spiegato il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo il Consiglio. "Io stesso avevo chiesto a Salvini di rinviarlo, in quanto convocare un Cdm due giorni prima delle Europee non mi sembrava opportuno", ha precisato. E lo stesso Salvini è intervenuto sul tema, spiegando i piunti chiave del decreto che prevede, tra l'altro, "la confisca della nave per coloro che ripetutamente non ottemperano ai divieti di ingresso nelle acque territoriali e una multa da 10 a 50 mila euro per comandante, proprietario e armatore".

"Decreto troppo repressivo? Non c'è repressione libertà di pensiero"

"Un altro capitolo del decreto - ha aggiunto il leader della Lega - prevede l'inasprimento di pene per chi aggredisce gli operatori di polizia nel corso di manifestazioni. Un altro passaggio (la cosiddetta norma spazza-clan, ndr) è quella che prevede l'assunzione di 800 unità di personale amministrativo per la notifica delle sentenze a carico di condannati ancora liberi: solo a Napoli sono 12 mila". E all'ipotesi che il decreto sia "troppo repressivo", il ministro dell'Interno risponde: "No, abbiamo specificato che gli episodi di violenza durante pubbliche manifestazioni debbano prevedere concreto pericolo a persone o cose con l'utilizzo di razzi, petardi, mazze o bastoni. Non penso che la libertà di pensiero di qualunque italiano passi attraverso strumenti di questo tipo".

Conte su trattativa con l'Ue: "Domani vertice con Salvini e Di Maio"

Oltre a quello del dl sicurezza bis, Conte ha anche affrontato il tema della trattativa con l’Ue: "Ora dobbiamo ragionare sui dati, i numeri. Domattina ci sarà una riunione economica cui parteciperanno su mia richiesta Salvini e Di Maio". E, a chi gli ha chiesto se ieri sera abbia ricevuto una delega a trattare con l'Ue sulla manovra, ha risposto: ”Io sono il presidente del Consiglio dei ministri, che delega dovrei avere? Penso che la delega sia sempre, perché in caso contrario sarebbe sfiducia nei miei confronti e mi sembra che nessuno l'abbia posta".

Data ultima modifica 11 giugno 2019 ore 18:55