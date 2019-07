Navi della Marina e della Guardia di finanza in campo per controllare le partenze dei migranti e "a difesa" dei porti italiani: è una delle novità emerse dal Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza presieduto ieri da Salvini. Il premier Giuseppe Conte ha convocato intanto un vertice sui migranti per domani sera: "Urge coordinare le iniziative dei ministri competenti per evitare sovrapposizioni o malintesi", afferma il premier. In commissione alla Camera scade oggi il termine per gli emendamenti al dl Sicurezza. Intanto nella notte 47 migranti recuperati dalla Gdf sono sbarcati a Pozzallo, mentre altri 44 salvati dalla Alan Kurdi è previsto vadano a Malta.