Scontro sull’autonomia, nessuna decisione su Autostrade, si riapre il discorso Atlantia in Alitalia. Dopo i due vertici notturni, avvenuti uno dopo l’altro a Palazzo Chigi, nel governo è ancora stallo e cresce la tensione. Le intese sulle autonomie regionali, annunciate da Matteo Salvini per il Consiglio dei ministri di oggi, saranno al centro di una nuova riunione mercoledì prossimo. Ma è in dubbio anche l’arrivo nel Consiglio dei ministri della legge di assestamento, che serve a evitare la procedura d'infrazione Ue. Qualche fonte, poi, sottolinea che il Cdm - che dovrebbe essere oggi alle 18:50 - non è stato ancora formalmente convocato. “Chissà se si farà”, aggiunge qualcuno. Anche se un ministro pentastellato di primo piano assicura che ci sarà e che probabilmente sarà preceduto da un vertice politico.

Nessuna decisione su Autostrade

Il premier Giuseppe Conte ha provato a trovare una sintesi su autonomia e autostrade. Il primo tavolo è durato tre ore, il secondo poco meno di una. Assente Giovanni Tria, Matteo Salvini è andato via prima per un'intervista tv lasciando Giancarlo Giorgetti, c’erano Luigi Di Maio, Riccardo Fraccaro, Stefano Buffagni e Danilo Toninelli. A quanto si apprende, su Autostrade non è stata presa nessuna decisione. Il M5S sarebbe arrivato con la proposta di revoca della concessione (COME FUNZIONA), ma l’incontro sarebbe stato interlocutorio.

Nuovo stop all’autonomia

Ma è sul tema delle autonomie che la tensione cresce tra Lega e M5S. il Carroccio sarebbe fortemente irritato per il nuovo stop a un tema caro alle regioni del Nord. “Il M5S continua a essere il partito del no", ha commenta una fonte leghista. I temi critici, secondo fonti M5s, sono la scuola, i trasferimenti fiscali dallo Stato alle Regioni e i trasporti. Se n’è discusso per tre ore, ma al termine non si è trovato un punto di accordo. Distanze anche sul metodo: i Cinque stelle vogliono un passaggio "pesante" in Parlamento, con la possibilità per le Commissioni di dare pareri e di emendare il testo; la Lega è per una soluzione più snella, perché con emendamenti pesanti si dovrebbe ripartire da zero. Anche su questo, non si è raggiunto un accordo.

Le tensioni Lega-M5S

Lasciando il vertice, Salvini è apparso più prudente sull’arrivo dell’autonomia in cdm. “Lavori in corso, le cose vanno fatte bene”, ha detto. Poi ha puntato il dito contro le "burocrazie ministeriali" che frenano. Al termine delle riunioni, la Lega ha accusato il M5S di nascondersi proprio dietro quei burocrati: "Fanno muro e chiedono tempo, bloccano qualsiasi iniziativa". E i Cinque stelle hanno replicato: "L'autonomia si farà. Le riunioni servono per far condividere le cose. Quando si governa in due le cose si fanno in due". Salvini in tv ha assicurato che farà saltare l'esecutivo solo se gli dicono no al taglio delle tasse. Poi ha definito "folle" e "preoccupante" la procedura Ue, ma si è detto ottimista che non ci sarà.

Alitalia, discorso aperto su un possibile ingresso di Atlantia

Nel vertice notturno su Autostrade si è parlato anche di Alitalia e - secondo alcune fonti - si è riaperto il discorso su un possibile ingresso di Atlantia (controllante di Autostrade per l'Italia). “Nessuno scambio”, ha sottolineato una fonte pentastellata, con il possibile ritiro delle concessioni dopo la vicenda del ponte Morandi. Ma la possibilità che Atlantia entri nel capitale della compagnia di bandiera, caldeggiata dalla Lega ma non dal M5S, non sarebbe più un tabù nell'esecutivo. Niente di deciso, solo un discorso avviato.