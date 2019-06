In Emilia Romagna, che il giorno dopo le elezioni europee si è svegliata con la Lega primo partito, è stato proprio il voto dei Comuni a dare un po’ di ossigeno al Partito democratico.

Partita aperta tra centrodestra e centrosinistra

A Cesena la partita è ancora aperta, con il rappresentante del centrosinistra, l'ex parlamentare Pd, Enzo Lattuca, (42,83% dei voti) che affronterà il candidato del centrodestra Andrea Rossi (33,81%), imprenditore esordiente nella politica attiva. Anche qui centrodestra contro centrosinistra. In questo caso a sparigliare le carte potrebbe essere la lista civica "Cesena Siamo Noi" che ha ottenuto, il 26 maggio, il 9,5 per cento delle preferenze. Al momento, comunque, i civici non hanno indicato una preferenza tra i due candidati. Le urne di domenica saranno anche una cartina tornasole in vista delle elezioni regionali, la prossima grande partita, con un centrodestra determinato a ribaltare oltre 70 anni di amministrazione di sinistra. Ultimi giorni di campagna a Cesena, domenica 9 si voterà, come al primo turno, dalle 7 alle 23