“Sarei felice di incontrare la professoressa Rosa Maria Dell'Aria, che mi auguro possa tornare quanto prima al suo lavoro a scuola”. A dirlo è il vicepremier Matteo Salvini, che apre a un confronto con la docente sospesa a Palermo per due settimane perché non avrebbe vigilato su un video realizzato dai suoi alunni durante il Giorno della Memoria, in cui il decreto sicurezza è stato accostato alle leggi razziali. E dopo poco è arrivata la replica della stessa professoressa, che ha detto: "Non ho alcuna remora ad incontrare il ministro Matteo Salvini, se può essere un'occasione di dialogo e di confronto che ben venga. Certamente sono disposta ad ascoltarlo assieme ai miei studenti".

Il caso

Un caso che ha creato non poche polemiche, con Luigi Gallo, presidente Commissione cultura M5S, che parla di "censura", annunciando che il Movimento "ha depositato un'interrogazione". Il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti commenta invece: "È stata una scelta autonoma dell'ufficio scolastico provinciale di Palermo. Io al momento non reputo nulla perché se non vedo le carte non posso giudicare".

Salvini: “Voglio spiegare agli studenti cosa sto facendo per la sicurezza”

"Giovedì prossimo sarò a Palermo a testimoniare la lotta alla mafia e per onorare la memoria del giudice Falcone e dei caduti della strage di Capaci - scrive il ministro dell’Interno in una nota -. Sono sicuro, e ne sarei felice, che ci sarà anche modo di incontrare la professoressa Rosa Maria Dell'Aria, che mi auguro possa tornare quanto prima al suo lavoro a scuola, e gli studenti di quella scuola per spiegare cosa sto facendo per la sicurezza del mio Paese e la distanza abissale tra le mie idee e progetti e le leggi razziali del periodo fascista”, afferma Salvini.

La docente: “Pronta a incontrare Salvini”

"Non ho alcuna remora ad incontrare il ministro Matteo Salvini, se può essere un'occasione di dialogo e di confronto che ben venga. Certamente sono disposta ad ascoltarlo assieme ai miei studenti". Lo ha detto la professoressa di Italiano e Storia, sospesa dall'ufficio scolastico provinciale per 15 giorni.

Il video incriminato

Nel video incriminato il ministro dell’Interno Matteo Salvini appare in due slide. Nella prima, si vede la prima pagina del Corriere della Sera dell’epoca che annuncia la promulgazione delle leggi razziali accostata a una foto di Salvini che tiene in mano il decreto sicurezza. Nella seconda, una fotografia della conferenza di Evian del 1939, dove si stabilirono le quote degli ebrei in fuga da dividere nei vari Paesi, è affianco a un’immagine del vertice di Innsbruck del 2018 a cui ha partecipato anche il ministro Salvini.

Data ultima modifica 17 maggio 2019 ore 19:20