Lega

Nel Parlamento europeo la Lega siede attualmente accanto agli euroscettici guidati da Marine Le Pen, nel gruppo Europa delle Nazioni e delle Libertà. Insieme ad altri partiti nazionalisti fortemente euroscettici fa parte del MENL, il Movimento per un'Europa delle Nazioni e della Libertà. La Lega non ha presentato un proprio programma, ma ha riproposto e condiviso gli obiettivi del MENL.

M5S

Nell’attuale Parlamento Europeo il Movimento 5 Stelle rientra nel gruppo Europa della Libertà e Democrazia Diretta, EFDD, ma tra gli obiettivi di Luigi Di Maio quello di cercare nuovi alleati in Europa per riuscire a creare un nuovo gruppo indipendente. Il programma del M5S è articolato in 24 punti divisi in 6 aree tematiche.

PD

Al Parlamento Europeo il PD aderisce al gruppo del PSE insieme all’SPD tedesco, al Partito Socialista Francese, a quello spagnolo e alle forze progressiste dei vari Paesi UE. 4 i punti cruciali attorno ai quali ruota il programma della lista comune Pd-Siamo Europei, creata da Nicola Zingaretti e Carlo Calenda.

Forza Italia

Forza Italia fa parte del Partito Popolare Europeo, PPE, il gruppo più grande del Parlamento Europeo. Il candidato di punta del partito è Silvio Berlusconi, candidato in 4 circoscrizioni. Il programma di Forza Italia è diviso in 12 punti.

Fratelli D'Italia

Il partito di Giorgia Meloni ha aderito all’Alleanza dei Conservatori e Riformisti Europei. Fratelli d’Italia corre da solo alle prossime europee e dovrà superare la soglia di sbarramento del 4%. Il programma si sviluppa in 16 punti.

+Europa

Partito fondato da Emma Bonino nel 2017, non ha una rappresentanza nell’attuale Parlamento Europeo ma la sua visione è molto vicina alle posizioni dell’Alde, di forte ispirazione europeista e liberale. Il programma della lista +Europa per le elezioni europee è diviso in otto sezioni tematiche, gli otto + considerati i principali obiettivi del movimento.

La Sinistra

La lista, nata nell’aprile del 2019, racchiude al suo interno Sinistra italiana e Rifondazione Comunista. Nel programma, articolato in 11 capitoli, racchiude le istanze dei 2 partiti che la compongono.

Europa Verde

Nel programma, diviso in 12 punti, il tema dell’ambiente rimane il focus principale. Ma tra le priorità anche un welfare più sostenibile, una migliore gestione del fenomeno migratori, parità di genere e giustizia fiscale.

Popolari per l’Italia

Alleati con Forza Italia a livello nazionale, hanno una lista indipendente per le europee, pur rimanendo entrambi nel Ppe.

Partito Comunista

Nel programma c’è la lotta alla disoccupazione e alla precarietà, oltre all’attenzione al diritto alla casa, alla sanità e all’istruzione. La lista si dichiara esplicitamente contro Ue e Nato.

Autonomie per l'Europa

Si presenta alle elezioni europee raccogliendo varie sigle autonomiste e riferibili alle minoranze linguistiche

Popolo della famiglia

Si presenta in tandem con Alternativa Popolare. Pongono come punto focale la persona e la famiglia, ritenuti unità fondamentali della società, e propongono per la riforma dell’Europa di ripartire da ideali giudaico-cristiani.

Partito Animalista

I punti programmatici della lista si focalizzano sull’innalzamento dei diritti degli animali, sullo stop alla pesca intensiva, sul blocco del commercio di pellicce e sul divieto di cacciare.

Partito Pirata

Il partito Pirata Italiano è la sezione italiana del più largo movimento pirata europeo, che da tempo si batte per la privacy e diritti degli utenti della rete e l’implementazione di forme di democrazia diretta.

Sudtiroler Volkspartei

In italiano Partito Popolare per il Sud Tirolo, rappresenta, per statuto, gli interessi dei gruppi linguistici tedesco e ladino dell’Alto Adige.

CasaPound

Il programma si incentra sull’intenzione di uscire sia dall’euro che dall’Unione Europea, sul blocco dell’immigrazione e l’esecuzione immediata dei rimpatri di clandestini, nonché varie iniziative riservate ai soli italiani.

Forza Nuova

Nel programma insistono sull’uscita dell’Italia dall’Euro e dall’Europa e sui diritti degli italiani in primis.

PPI -Il Popolo partite Iva

Il programma si concentra su argomenti prevalentemente economici, tra le altre cose propone una flat tax al 20% e Iva al 15%

Data ultima modifica 20 maggio 2019 ore 16:00