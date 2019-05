Di Maio: “Iva non aumenterà nel 2019, ve lo prometto”

"Avevo promesso a marzo che l'Iva non sarebbe aumentata nel 2018 e non è aumentata. Ve lo prometto qui che non aumenterà neppure nel 2019". Lo ha detto il ministro per lo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, stasera a Bari. "In un paese in cui ci sono 300 miliardi di euro di evasione fiscale – ha aggiunto il vicepremier - i soldi per disinnescare qualche decina di miliardi di euro di Iva si trovano e li troviamo, soprattutto dai grandi evasori che non sono solo a livello italiano. L'Iva non aumenta, non deve aumentare e non si fanno giochi".

Sulle province: “Per me possono scomparire”

Sul tema delle Province, Luigi Di Maio ha poi aggiunto: "Per me possono scomparire per come hanno lavorato in questi anni. Togliamo quelle competenze - come scuole e strade - alle Province e diamole ai Comuni e alle Regioni, così i soldi che ci guadagniamo con quei trasferimenti li mettiamo su scuole e strade che andranno meglio".