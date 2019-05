Luigi Di Maio esprime soddisfazione, Matteo Salvini esulta. Il M5s perde Bagheria, ma va al ballottaggio a Caltanissetta, unico Comune capoluogo di provincia al voto. La Lega non sfonda, ma il centrodestra fa bene (GLI AGGIORNAMENTI SULLE COMUNALI IN SICILIA). I due vicepremier valutano comunque positivamente il risultato elettorale nell’isola dove erano chiamati alle urne 34 Comuni.

Di Maio: "Dimostrata solidità del M5s"

"Le amministrative in Sicilia - commenta Di Maio - hanno ancora una volta dimostrato la solidità del M5S. Quando si gioca ad armi pari e anche gli altri corrono con una sola lista mostriamo tutta la nostra solidità, ma la grande soddisfazione è essere arrivati al ballottaggio nell'unico capoluogo di provincia al voto: Caltanissetta. Senza contare il ballottaggio nel Comune di Matteo Messina Denaro, Castelvetrano, a dimostrazione dei nostri anticorpi su legalità e lotta alla mafia. Il cambiamento continua”.

Salvini: "Grazie ai siciliani per le emozioni"

Salvini esulta in un tweet: "Vittoria della Lega a Motta Sant’Anastasia e ballottaggio a Gela e Mazara del Vallo". E dice “grazie ai siciliani perché mi hanno regalato, ci hanno regalato, si sono regalati un'emozione, una voglia di cambiamento”, analizzando, i risultati in Sicilia del centrodestra "con la Lega al traino". Per il leader del Carroccio "è una scelta che solo a parlarne due-tre anni fa sarebbe stato fantascienza. Vuol dire che quello che facciamo al governo piace dal Nord al Sud”.

I risultati delle amministrative in Sicilia

A scrutinio ancora in corso, i dati parziali indicano una battuta d'arresto del M5s nei comuni dove il movimento aveva vinto le ultime amministrative - Bagheria e Gela -, un buon risultato della Lega che però non sfonda nonostante le piazze strapiene che avevano accolto Matteo Salvini. Si profila una vittoria al primo turno solo a Bagheria, in provincia di Palermo, dove Filippo Tripoli (centrosinistra) è sopra la soglia del 40% utile per diventare subito sindaco. Negli altri sei comuni, al voto in Sicilia col maggioritario, si andrà ai ballottaggi.